Вашингтон, 17 ноября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Новые договорённости США и Китая, заключённые по итогам встречи президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, подразумевают возобновление контактов по военной линии, заявил заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«США и КНР договорились возобновить телефонные переговоры между командующими на театре военных действий… Поскольку эти соглашения были достигнуты только вчера, мы знаем, что нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы», — сказала Сингх.

Также она добавила, что глава министерства обороны Ллойд Остин положительно отреагировал на это объявление и выступил за поддержание открытых линий связи между вооружёнными силами двух государств.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско заявил о возобновлении прямых военных контактов с Китаем. Также он подчеркнул, что решение является критически важным для обеих стран.