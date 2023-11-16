Кишинёв, 17 ноября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Пёс по кличке Кодруц, которого недавно приютила президент Молдавии Майя Санду, укусил лидера Австрии Александера Ван дер Беллена во время прогулки после переговоров глав двух стран в Кишинёве. Об этом 16 ноября сообщил телеканал TVR Moldova.

Инцидент произошёл во дворе здания администрации президента Молдавии. В момент, когда президент Австрии захотел погладить собаку, Кодруц неожиданно зарычал и укусил его за руку. Санду, придерживавшая пса в момент инцидента, вмешаться не успела. Позднее на встречу с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу австрийский лидер пришёл с наклеенным на руку пластырем.

Отмечается, что молдавский лидер Санду взяла под опеку пса после того, как его сбил автомобиль.

По итогам переговоров в Кишинёве Ван дер Беллен написал в соцсети Х (Бывший Twitter), что для вступления в Евросоюз Молдавии необходимо провести ряд реформ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств предупредил Молдавию о риске стать очередной жертвой колониальной политики Запада.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду уверена, что её страна может войти в состав Евросоюза к 2030 году.