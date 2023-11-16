Москва, 16 ноября, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Команда фонда «Защитники Отечества» посетила презентацию авторских тренажёров Ильясова, которая проходила в Национальном медико-хирургическом Центре им. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На мероприятии были представлены итоги апробации тренажёров, разработанных Маратом Ильясовым, а также показаны возможности этих аппаратов при применении их в медицинской практике и в рамках провидения соревнований по различным видам адаптивного спорта.

Заместитель председателя фонда по медицинскому блоку «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин отметил, что его организация уделяет пристальное внимание возможностям для восстановления ветеранов.

«Фонд поддерживает все инициативы по внедрению новых технологий, помогающих в реабилитации наших ветеранов. Тренажёры Марата Ильясова — это хороший пример помощи нашим героям от человека, который сам столкнулся с такими же проблемами. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» Марат будет проводить встречи с ветеранами и на своем примере демонстрировать, как можно продолжать вести активный образ жизни после травм и реабилитации», — сказал замглавы организации.

Механик, инженер-конструктор, медик и реабилитолог Марат Ильясов из Татарстана 16 лет назад остался полностью парализованным в результате аварии. Он побывал во множестве реабилитационных центров, включая европейские. После их посещения Ильясов решил, что практически ни один из тренажёров не даёт ему свободу движений. Инженер-конструктор разработал 12 моделей тренажёров для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Тренажёры Ильясова получили регистрационные удостоверения в рамках перечня поручений президента России Владимира Путина от 30 декабря 2022 года. Часть аппаратов передали на апробацию в несколько центров здравоохранения в Татарстане и Москве. Среди таких учреждений оказался ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава РФ, который провел клинические исследования изобретений.

Тренажёры Ильясова предназначены для реабилитации пациентов с последствиями заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и ДЦП. Аппараты могут применяться для комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, которые получили боевую травму или инвалидизацию, а также тех, кто прошёл протезирование.