Москва, 16 ноября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Строительный эксперт Алексей Коршунов рассказал способы снизить проникновение холода в квартиру, сообщил 16 ноября портал РИАМО.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Можно наклеить фольгу на фанеру и установить этот экран за батареей на расстоянии 2-3 см, чтобы конструкция не соприкасалась с радиатором», — сказал специалист.

Он добавил, что в этом случае тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома. Коршунов отметил, что большая часть тепла из квартиры уходит через окна. Поэтому специалист рекомендовал установить герметичные стеклопакеты или устранить все трещины и зазоры.

Среди мер по сохранению тепла в квартире Коршунов также назвал дополнительную теплоизоляцию стен, граничащих с улицей или соседствующих с холодной лифтовой шахтой. Он посоветовал проводить утепление на металлическом каркасе.

Помимо этого эксперт рассказал, что можно утеплить пол на первом этаже, а также над арками и проёмами. Он отметил, что тогда в доме будет тепло зимой и прохладно летом. Также можно установить регулятор тепла на батарее.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре россиян предупредили о новых доплатах за ЖКУ. Новые счета выставят владельцам квартир региональные информационно-расчётные центры, которые считают расходы по потраченным ресурсам. Так, если электричества, воды и тепла потратили в доме больше положенного, жильцы получат квитанции с дополнительной суммой, которую придётся доплатить. Эксперты полагают, что доплатить за ЖКУ придётся до 1500 рублей.