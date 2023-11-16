Москва, 16 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе заседания 16 ноября приняли во втором и третьем чтениях законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Владимир Федоренко/РИА Новости

По сравнению с текущим годом МРОТ вырастет на 18,5% — с нынешних 16 242 рублей до 19 242.

Повышение позволит повысить реальные доходы населения. Так, зарплаты вырастут у 4,8 млн человек. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин. От размера МРОТ зависит начисление ряда пособий, больничных и других социальных выплат.

Проект внесло на рассмотрение нижней палаты парламента правительство в сентябре вместе с проектом трёхлетнего федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о повышении МРОТ правительство внесло на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. Авторы документа отметили, что после повышения минимальной зарплаты до 19 242 рублей её соотношение с медианной заработной платой достигнет 42%.

Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова 25 октября сообщила, что МРОТ с января 2024 года будет выше прожиточного минимума на 14,2%. Она также подчеркнула, что в ряде регионов минимальный размер зарплаты увеличат на районные коэффициенты.