Брюссель, 16 ноября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Санкции в отношении 47 физических лиц, включая сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илью может ввести Евросоюз в рамках 12-го пакета ограничительных мер. Об этом 16 ноября сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Екатерина Штукина / РИА Новости Илья Медведев

Также Еврокомиссия рассматривает включение в санкционный список председателя фонда поддержки участников российской спецоперации на Украине «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, которую в ЕК назвали родственницей президента России Владимира Путина. Отмечается, что санкционные меры планируется одобрить на встрече лидеров стран ЕС в декабре.

Кроме того, рассматривается возможность введения санкционных мер в отношении предприятий оборонного комплекса, IT-компаний, частных военных компаний, патриотических организаций, работников избирательных комиссий в новых российских регионах. Также в «чёрный список» могут попасть компания «Альфастрахование», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина и навигационная спутниковая система ГЛОНАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство финансов США ввело антироссийские санкции против 14 компаний и трёх морских судов, которые якобы занимались экспортом российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель после вступления в силу введённого Западом потолка цен на нефть.

До этого Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен на нефть, вход в европейские порты и шлюзы.