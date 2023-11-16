Москва, 16 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в многоэтажке на Стрелецкой улице в Москве, сообщил 16 ноября Telegram-канал «112».

«Погиб один человек», — говорится в сообщении.

По информации источника, горит двухкомнатная квартира на девятом этаже.

Тушение пожара продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, на юге Москвы 12 октября загорелся торговый комплекс. По факту пожара организована проверка. Позднее, 14 октября, пожар вспыхнул в промзоне на востоке столицы. В неэксплуатируемом здании загорелся мусор и покрышки. На место прибыли 43 спасателя и 10 единиц спецтехники.