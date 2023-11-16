Москва, 16 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Фигуристка-юниорка Варвара Медведева получила рассечение головы во время выступления с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при России в Самаре.

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«Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

В прокате партнёр Медведевой Павел Астахов уронил её во время поддержки, и спортсменка получила рассечение. Несмотря на это, пара докаталась до конца программы и заняла в итоге пятое место.

Как сообщало ИА Регнум, Федерация фигурного катания на коньках России поддержала олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани. Она упала при исполнении четверного тулупа, но по итогам короткой программы лидировала. Команда Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы, при этом неизвестно, что именно планируется оспорить. В федерации отметили, что стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто.