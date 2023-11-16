Москва, 16 ноября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» стартовали Дни самбо. С 16 по 19 ноября гости павильона смогут поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, попробовать свои силы на мате и узнать больше о спорте.

Пресс-служба НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» открылись Дни самбо

Открытие приурочено к Всероссийскому дню самбо 16 ноября. Именно в этот день в 1938 году Спорткомитет СССР включил самбо в число развиваемых в стране видов спорта. В этом году самбо исполняется 85 лет. В 2021 году самбо признан олимпийским видом спорта.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. Компания в 2013 году стала генеральным спонсором Международной федерации самбо.

В церемонии открытия Дней самбо приняли участие многократные чемпионы мира, Европы и России Никита Клецков и Дмитрий Елисеев, которые рассказали о том, как спорт улучшает качество жизни и здоровья, а также о своем пути к чемпионству.

Гостей павильона «Роснефти» также встретил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и знаменитый чемпион по смешанным единоборствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.

«Друзья, сегодня у всех любителей самбо — самый главный праздник. В каждой школе и клубе в этот день рады гостям — юным спортсменам и их родителям, мастерам, ветеранам, болельщикам, журналистам», — отметил Федор Емельяненко. «Дни самбо в павильоне «Роснефти» предоставят вам уникальную возможность познакомиться с историей вида спорта, опытными спортсменами и даже попробовать свои силы в тренировках под их руководством. Не упустите шанс погрузиться в мир самбо!», — призвал спортсмен.

Победители квизов в рамках Дней самбо получат в подарок перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино на фильм «Легенда о самбо» либо сертификаты на тренировку по самбо. Гости выставки также смогут принять участие в мастер-классе по самообороне многократного чемпиона мира по самбо Алексея Иванова. Кроме того, на протяжении дней самбо в павильоне «Роснефти» диетологи будут рассказывать посетителям о правильном питании, его влиянии на здоровье и физическое развитие.

Пресс-служба НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» открылись Дни самбо

Также 17 ноября пройдёт дискуссия на тему «Самбо — вчера, сегодня, завтра». В ней примут участие представители Международной федерации самбо, специалисты по истории боевых искусств, известные российские спортивные комментаторы, которые расскажут о развитии и становлении самбо на мировой арене.

18 ноября в павильоне «Роснефти» будет встреча с режиссером художественного фильма «Легенда о самбо» Андреем Богатыревым. Фильм, в котором рассказывается о создании самбо. Фильм выходит в прокат в российских кинотеатрах 16 ноября. Режиссер расскажет о создании фильма о самбо и раскроет секреты кинопроцесса.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.