Москва, 16 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки 12 производителей куриного мяса и яиц, сообщили 16 ноября в пресс-службе ведомства.

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«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что проверки проводят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, а также в Республике Татарстан и Ставропольском крае.

В ФАС также добавили, что в одном из регионов сотрудники антимонопольной службы столкнулись с воспрепятствованием проведению проверки.

В случае нарушений компаниям грозят оборотные штрафы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе ФАС провела проверку обоснованности ценообразования на мясо птицы, ветеринарные препараты и корма. Специалисты ведомства направили запросы трём крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен. Также ведомство отправило запросы производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций. Двум производителям выдали предписания.