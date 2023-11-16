Астрахань, 16 ноября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Видео первых секунды после частичного обрушения пятиэтажного дома в Астрахани появилось в распоряжении «Известий».

Кадр из видео

На кадрах, снятых очевидцами из расположенного напротив дома, видно в каком состоянии находится здание после обрушения. Также запечатлена работа выехавших на место ЧП спасателей.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение части жилой пятиэтажки. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что по предварительной информации, в результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей. На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники.

Для эвакуированных жителей организовали три пункта временного размещения, их обеспечили водой и горячим питанием.