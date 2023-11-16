Москва, 16 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) постановил пересмотреть дело жительницы Казани, потребовавшей вернуть миллион рублей, перечисленный по ошибке постороннему человеку, сообщили 16 ноября «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Коллегия по гражданским делам установила, что суд первой инстанции не учёл всех обстоятельств.

«В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учётом объяснений сторон по поводу этих операций», — говорится в заключении ВС.

В материалах дела сообщается, что женщина взяла в кредит 1 млн рублей на ремонт квартиры и через банкомат стала переводить деньги рабочему для покупки стройматериалов. Она ошиблась ввела не тот номера телефона, отправив деньги незнакомому человеку. В Сбербанке заявили, что отменить операцию технически невозможно.

Ответчик, на счёт которого пришли деньги, утверждает, что давно потерял привязанную к нему банковскую карту и узнал о переводе миллиона только в банке, когда пришёл разблокировать другую карточку. В банке ему также сообщили, что у него со всех карт мошенники украли почти все деньги.

Дело вернули суду первой инстанции. Истица требует от ответчика вернуть отправленный ему по ошибке миллион рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве мошенники три месяца расплачивались банковской картой актрисы сериалов «Солдаты», «Пятницкий» и «Красивая жизнь» Марии Говоровой. Она это заметила при проверке баланса. Актриса 13 ноября сообщила в полицию, что её деньгами пользовались при оплате покупок на сайтах. Говорова утверждает, что никому не передала карточку, полиция начала проверку.