Москва, 16 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя выдачу Францией ордера на арест президента Сирии Башара Асада, заявил, что западная судебная система не один раз доказала свою предвзятость. На этот вопрос он ответил в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем.

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«Что касается решения французского суда, который выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, вы знаете, западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость», — отметил глава МИД.

Лавров пояснил, что Асада обвиняют в совершении преступлений против человечности с применением химического оружия в 2013 году в Идлибской зоне деэскалации. Он подчеркнул, что тогда различные эксперты публиковали данные, что химоружие использовали террористы из «Джабхад ан-Нусры»* (запрещённая на территории РФ террористическая организация). Лавров добавил, что не знает, на основании чего Франция так поступила.

15 ноября стало известно о выдаче судом в Париже ордера на арест сирийского президента. В комментарии ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, что этот ордер на арест Асада не повлияет в действительности ни на что. Он обратил внимание на ослабление влияния Франции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, что, по словам эксперта, Париж и пытается отыграть с помощью каких-то подобных шагов. Отношения Сирии и Франции Мендкович назвал находящимися на достаточно низком уровне после того, как территорию арабской республики очистили от боевиков. Он обратил внимание на ослабление влияния Франции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, что, по словам эксперта, Париж и пытается отыграть с помощью каких-то подобных шагов. Отношения Сирии и Франции Мендкович назвал находящимися на достаточно низком уровне после того, как территорию арабской республики очистили от боевиков.

Впервые сообщения об использовании химоружия в Сирии появились в декабре 2012 года, когда, по заявлениям сирийской оппозиции, в пригороде Хомса в результате химатаки погибли люди. Позднее, в июле 2013 года, в ООН заявили о получении 13 сообщений о применении химоружия в Сирии. Спустя месяц эксперты подтвердили ещё пять случаев, в том числе в Восточной Гуте, где якобы из-за обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом погибли до 1700 человек. Власти Сирии опровергали эти обвинения.

США обвинили в применении химоружия правительство Сирии. Россия, Иран и сама Сирия обвинили в этом оппозицию. Страны регулярно сообщали о доказательствах вины обеих сторон конфликта, но их подробности не разглашались, либо признавались сторонами неубедительными. Россия представила план ликвидации сирийского химоружия, 27 сентября 2013 года его одобрил Совет безопасности ООН, вскоре Сирия задекларировала 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ.