Брюссель, 16 ноября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация желает знать всю информацию о происходящем на границе Финляндии и России на случай крайней необходимости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я встречался с министром обороны Финляндии, он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Столтенберг отметил, что, по мнению НАТО, важно обмениваться информацией для понимания полной картины происходящего.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии объявили 16 ноября о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.

Этому предшествовали заявления главы МВД Финляндии Мари Рантанен о том, что следует ограничить движение через КПП на границе с Россией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, и главы МИД страны Элины Валтонен, сообщившей после этого о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Заместитель командующего пограничной службой Юкка Луккари 15 ноября заявлял о запрете на пересечение границы на велосипедах.

В Кремле недружественные действия финских властей встретили с сожалением и заявили, что они выбрали путь дистанцирования от прежнего позитивного характера двусторонних отношений с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день назвала обвинения со стороны Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными и позднее пообещала, что Москва примет ответные меры в межведомственном формате.