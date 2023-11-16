Геническ, Херсонская область, 16 ноября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. При высадке десанта на левом берегу Днепра Вооружённые силы Украины потеряли не менее 100 человек. Об этом сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

«На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни [убитых] лежит. По окопам. И по дороге от миномётки разорванные лежат на дороге», — процитировали украинского военного «РИА Новости».

Сидоренко уверен, что погибших гораздо больше. Он сообщил, что его группу фактически уничтожили вскоре после высадки.

Пленный также рассказал, что после выгрузки по десанту открыли огонь артиллерия и миномёты. Трое украинских бойцов из семи, находившихся в лодке, сразу ушли под воду, он сам оказался по пояс в воде, двое потеряли автоматы.

На следующие утро их с другой группой собрали в гараже, где начали ставить другую задачу, но в это время сооружение обстреляли. Все, кто там был, получили ранения или погибли.

«После этого мы отказались, пять наших человек», — добавил Сидоренко.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 сентября описал бедственное положение украинского десанта, который высадился на левом берегу Днепра в районе Крынок. Он сообщил, что ВСУ смогли это сделать, бросив в бой большое количество личного состава, игнорируя потери. По данным губернатора, на левобережье попало около полутора рот, а потери ВСУ при этом составили порядка двух батальонов.

Сальдо подчеркнул, что из места, где засел украинский десант, невозможно выйти на оперативный простор из-за болотистой местности. Кроме того, российская сторона подтянула в район дополнительные силы, украинских военных постоянно обстреливают из разных видов оружия.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум назвал самоубийственными попытки ВСУ захватить какой-либо плацдарм на Левом берегу Днепра. Он заявил, что у Украины нет достаточного количества ресурсов для успешного проведения такой операции, в том числе отсутствует прикрытие с воздуха.