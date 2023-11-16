Москва, 16 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. «Аэроэкспресс» повысит тарифы на поезда и автобусы с 1 декабря. Об этом стало известно 16 ноября.

Павел Львов/РИА Новости

«Изменится ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы. Корректировка связана с ежегодной инфляцией и ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Стандартная цена билета при онлайн-покупке заранее — 525 рублей, в день поездки — 550 рублей. Стоимость абонемента на 15 поездок вырастет до 3800 рублей, проиндексируют тарифы «Стандарт туда-обратно», «Семейный туда-обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда-обратно».

Цены на автобусы маршрутов №1185 от «Домодедовской» до Домодедово поднимется до 300 рублей в одну сторону и до 500 рублей в обе стороны. Цены на экспресс-автобусы №1195 от «Ховрино» до Шереметьево не изменятся, как и тарифы группы «Подписка».

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 6 сентября принял участие в открытии двух новых станций Солнцевской линии столичного метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Как он отметил, впервые в стране классическое метро пришло в аэропорт, что радикально улучшит транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров. Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково им. Туполева, через подземный переход можно попасть в терминал А, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.