Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Власти Астраханской области исключили версию частичного обрушения пятиэтажки из-за взрыва газа. Об этом 16 ноября сообщил журналистам вице-губернатор региона Олег Князев.

Кадр из видео

«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания», — процитировал его ТАСС.

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Князев заявил, что спасатели проводят полный разбор здания, после чего можно будет точно назвать причину обрушения.

Следователи и криминалисты начнут осматривать место происшествия после того как разберут завалы. В СК решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 ноября на Привокзальной площади в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным Telegram-канала «112», в ходе ЧП погиб один человек.

В областном управлении МЧС сообщили, что жители дома перед его обрушением увидели большую трещину на фасаде и обратились к спасателям. Из здания начали эвакуировать жильцов незадолго до того, как обрушились два подъезда. По предварительным данным, успели эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.