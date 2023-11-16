Москва, 16 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил 16 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Финансирование поможет субъектам полностью выполнить обязательства перед бюджетниками», — заявил глава правительства.

Выделенные средства также пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, финансирование получат Республика Карелия, Республика Тыва, Удмуртская Республика и Республика Хакасия.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин 2 октября утвердил повышение зарплат бюджетникам и чиновникам. Согласно документу, заработная плата бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России вырастет на 5,5%.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.