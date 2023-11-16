Появились первые кадры с места частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани
Астрахань, 16 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Первые кадры с места обрушения части жилого пятиэтажного дома в Астрахани опубликовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.
Кадр из видео
Информация о пострадавших пока не поступала.
Как сообщало ИА Регнум, в Астрахани 16 ноября произошло обрушение части жилой пятиэтажки. ЧП случилось на Привокзальной площади. Для жителей дома организовали три пункта временного размещения, обеспечили их горячим питанием и водой.