Ставрополь, 16 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Сотрудники ставропольского краевого Следственного комитета начали проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его жены Татьяны, сообщили 16 ноября «Известия».

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«По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Тела супругов нашли 15 ноября частном доме в посёлке Аджиевском в Минераловодском районе Ставропольского края. Как сообщил источник ИА Регнум, предварительное обследование показало, что они умерли неделю назад. При этом сотрудники газовой службы не выявили неисправностей в газопроводе.

Также известно, что в доме погибших находится автоматическая газовая колонка с электронным управлением. По предварительным данным, неделю назад в оборудовании произошёл сбой при отключении света в посёлке, предохранитель перестал работать, и пенсионеры задохнулись от угарного газа.

Поскольку предохранитель сработал, когда возобновили подачу электричества, то утечка газа прекратилась. За неделю помещение проветрилось, поэтому прибывшие на место специалисты не обнаружили в воздухе превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО ВС РФ с 2005 по 2009 год. После окончания Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО в 1979 года он начал службу с лётной специальности. Служил в том числе командиром эскадрильи в Группе советских войск в Германии.

Он также служил на командирских должностях в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах. После окончания Военной академии Генштаба в 2022 году его назначили заместителем командующего армией ВВС и ПВО.