Москва, 16 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, пересекли 12 россиян и членов их семей, сообщили 16 ноября в МЧС России.

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«Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб», — пояснили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что оперативная группа МЧС в Египте продолжит 17 ноября принимать россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября началась эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава. Первую группу из 70 россиян привезли в Каир. На следующий день они вылетели в Москву. Вторую группу россиян из 99 человек вывезли в столицу Египта 14 ноября.

Затем, 16 ноября, стало известно об эвакуации ещё 107 россиян. По сообщению МЧС, граждане в составе автобусной колонны проследовали в Каир для дальнейшего вылета в Москву.