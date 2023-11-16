Геническ, Херсонская область, 16 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Геническе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских военнослужащих против российских мирных жителей и военных. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба СК.

Гавриил Григоров/ POOL/РИА Новости

В совещании также принимали участие первый замглавы СК Эдуард Кабурнеев, врио зампреда СК — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов, а также главы подразделений центрального аппарата и и. о. глав следственных управлений СК в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Во время мероприятия Бастрыкин заслушал доклады о результатах расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Так, уголовное дело в отношении командира 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Бовы, который с февраля по апрель 2022 года в районе Мариупольского металлургического комбината приказывал подчинённым убивать гражданских лиц, передали для утверждения обвинительного заключения.

«На текущий момент более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих, осужденных за совершение убийств мирных жителей и жестокое обращение с гражданским населением», — говорится в сообщении.

Виновные получили длительные сроки — вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ущерб Белгородской, Брянской и Курской областей от обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году превысил семь миллиардов рублей. Он добавил, что за год удалось предотвратить свыше 50 преступлений террористической направленности, включая 25 терактов.

Пленный наёмник украинской армии, гражданин Грузии Георгий Чубетидзе 14 ноября рассказал, как два его сослуживца из Франции застрелили мирного жителя, не пустившего их в свой дом. Он уточил, что у большинства иностранных наёмников есть совершённые на родине тяжкие преступления, а служба в ВСУ позволяет избежать наказания за них.