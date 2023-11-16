Москва, 16 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский ответил тем, кто критикует новый учебник по истории.

«Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто не умно», — сказал он РБК.

По словам помощника президента, для одних учебник стал «просталинским», а для других — «антисоветским». Мединский при этом отметил, что это свидетельствует о том, что учебник получился взвешенным и объективным.

Идея подготовить новый учебник по истории для учеников старших классов появилась в 2022 году. В январе 2023 года глава государства Владимир Путин поручил правительству представить предложения по новым учебникам истории.

Позднее в Минпросвещения заявили, что в российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новое учебное пособие по истории. В него включили такие темы, как спецоперация на Украине, присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В августе все российские школы получили обновлённый учебник истории для 11-х классов.

Планируется, что к сентябрю 2024 года появятся новые учебники истории для 5-9-х классов. В них полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах, а также добавили раздел о событиях с 2014 года.