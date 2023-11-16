Самара, 16 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу врио министра строительства региона Михаила Асеева. Судья заявила, что он будет арестован до 20 декабря текущего года. О вердикте суда сообщило «РИА Новости».

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Асеева обвинили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в июне этого года по части 1 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий сотрудниками управления капитального строительства (УКС) Самарской области.

Тогда врио главы регионального минстроя занимал пост руководителя УКС. Из бюджета он выплатил подрядчику свыше 190 млн рублей за проектирование станции метро «Самарская». Проект не одобрила госэкспертиза по причине приостановки проектирования станции. Асеева заподозрили в превышении должностных полномочий.

По информации 63.RU, возглавляемое Асеевым УКС заказало проект подготовки площадки к строительству тоннеля и станции «Самарская». За работу заплатили аванс в размере 193 миллионов 606 тысяч рублей. Результат работа отправили на экспертизу.

Но осенью 2021 года от проекта отказались, объяснив это тем, что между станциями «Самарская» и будущей «Театральной» было бы слишком маленькое расстояние.

Во вторник 14 ноября силовики проводили обыски в правительстве Самарской области, у бывшего вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Тогда внезапно ушедшего в отставку чиновника правоохранительные органы начали подозревать в превышении должностных полномочий.

После проведения оперативных мероприятий задержали Кудряшова и Асеева. В тот же день сообщили об отставке Кудряшова. Отмечалось, что якобы он хотел сделать это раньше, ещё месяц назад по состоянию здоровья.

16 ноября суд арестовал Кудряшова. Самарский Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 30 суток.