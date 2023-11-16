Москва, 16 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России выявили мошеннические действия с интеллектуальной собственностью в российской пивоваренной компании, которые привели к причинению ущерба Российской Федерации почти в 300 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказали в главке МВД, установлено, что ряд лиц из числа руководства крупной российской пивоваренной компании вступили в договорные отношения с аналогичной иностранной компанией. Однако одна из частей сделок не была исполнена, в результате чего права на популярный бренд «ушли» за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

Ущерб составил 295 миллионов 601 тысячу рублей.

14 ноября были задержаны два топ-менеджера компании в качестве подозреваемых.

«Следствие устанавливает иных лиц причастных к указанному преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании», — указали в полиции.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского.