Киев, 16 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов, действующего в водах Чёрного моря. Он сказал об этом 16 ноября в видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Стрингер/РИА Новости

«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа украинские Военно-морские силы заявил о создании подразделения морских беспилотников. Зеленский тогда вручил флаг новому подразделению.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 14 ноября заявил, что Киев якобы наладил серийное производство безэкипажных катеров. При этом он не привёл какой-либо информации о масштабах выпуска таких дронов.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 ноября рассказал, что Вооружённые силы России уничтожили места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов ВСУ в рамках спецоперации.

Кроме того, Минобороны регулярно сообщает об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ, которыми Киев пытается вести террористические атак по российским объектам, включая Крымский мост и корабли Черноморского флота.