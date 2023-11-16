Москва, 16 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Отношения Турции и НАТО находятся сейчас в подвешенном состоянии и в стадии напряжённости, и есть вероятность, что Анкара в перспективе покинет Североатлантический альянс, но не в обозримом будущем. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, востоковед Фархад Ибрагимов.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее турецкая коммунистическая партия (TKP) выступила с призывом выйти из НАТО. Также в ТКР назвали «постыдным» обсуждение протокола о членстве Швеции в альянсе. В заявлении ТКР отмечается, что присоединение Швеции к НАТО «приведёт к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе». Кроме того, представители турецкой партии назвали Североатлантический альянс кровавой организацией.

Политолог Ибрагимов отметил, что отношения Турции и Североатлантического альянса на протяжении последнего десятилетия сильно изменились и ухудшились.

«Отношения Турции и НАТО находятся сейчас в подвешенном состоянии, в стадии напряжённости. Турция прекрасно понимает, что сегодня НАТО — это не та организация, которая была ещё десятилетие назад. Это видно и в концепции ситуации на Ближнем Востоке. Более того, НАТО критикует Турцию за её позицию по Украине», — поделился Ибрагимов.

Так, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул европейцев, что они чрезмерно заняты украинским вопросом вместо того, чтобы заняться более важным урегулированием между Израилем и палестинцами. Политолог напомнил, что Эрдоган также раскритиковал альянс. Он обвинил НАТО в том, что именно они разожгли конфликт на Украине, а также назвал трусостью их позицию по сектору Газа.

«С точки зрения НАТО Эрдоган ведёт себя неподобающим образом. И более того, ему поддакивает ещё и Венгрия. К этой компании присоединяется ещё и Словакия. То есть внутри альянса расширяется фронт, который ведёт себя антинатовски. И именно Турция этот фронт может возглавить и в перспективе выйти из альянса, что очень настораживает других членов организации», — рассказал политолог.

Появление разговоров о выходе из НАТО уже, по мнению востоковеда, о многом говорит. При этом он подчеркнул, что Коммунистическая партия, выступившая за выход страны из Североатлантического альянса, не имеет большого политического веса в Турции. Более того, её считают несколько маргинальной. Ибрагимов отметил, что раньше эта политическая структура была запрещена в Турции, но постепенно для неё создали послабления. И сегодня ТКР уже находит отклики и симпатии у ряда людей.

«Но не только среди Коммунистической партии, но и среди общественных и политических деятелей, даже которые являются сторонниками правящей партии, в последнее время слышно, что Турции больше нечего делать в НАТО, что эта организация себя изжила, что нахождение в этой структуре не отвечает интересам Анкары», — отметил Ибрагимов.

Турция же сегодня, по его словам, в первую очередь исходит из собственных интересов, а НАТО это не допускает и считает, что члены альянса не могут иметь собственных взглядов.

«Нужно поддакивать принципам США как главного глашатая организации. Для НАТО в целом в этом нет ничего удивительного. Эрдоган пытается сделать от себя всё возможное чтобы угодить всем и вся. Но сейчас такое время, когда нужно определяться с приоритетами», — добавил Ибрагимов.

И ситуация на Ближнем Востоке подталкивает Турцию к тому, чтобы в конечном итоге Анкара приняла для себя решение, на чьей стороне она находится — НАТО, самой себя или она готова к какому-то новому геополитическому альянсу. По мнению политолога, Эрдоган сейчас находится в очень непростой ситуации, но старается делать всё возможное для блага населения, потому что экономика страны пока переживает не лучшие времена. Ибрагимов указал, что для стабилизации турецкому лидеру нужны нормальные политические контакты, Запад же ему гарантий не даёт. Также Эрдоган не хочет в полной мере зависеть от Запада, а желает вести самостоятельную политику и строить собственное видение региона, в котором находится Турция. Это всё влияет на то, будет ли дальше Турция строить свою политику в альянсе.

11 ноября президент Турции заявил, что позиция западных стран, поддерживающих Израиль, по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности.

Как передавало ИА Регнум, ранее на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.

12 ноября президент Турции заявил, что договорённость Анкары и Вашингтона по сектору Газа невозможна, если США будут считать палестинский анклав территорией Израиля. Эрдоган отметил, что Газа является землёй палестинского народа, и подчеркнул, что Вашингтон должен это признать.