Москва, 16 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 16 ноября приговорил обвиняемую в размещении фейков о Вооружённых силах России художницу Александру Скочиленко к семи годам тюрьмы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС Александра Скочиленко

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на три года», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов в Telegram-канале.

Художницу признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Сколиченко заменила несколько ценников в сетевом супермаркете на Васильевском острове на листки с текстом, компрометирующим российскую армию в контексте специальной военной операции. 12 апреля задержанной по данному факту художнице предъявили обвинение, она свою вину не признала. Как отметили в суде, она обвиняется в тяжком преступлении, по месту регистрации не проживает и ранее привлекалась к административной ответственности и препятствовала сбору доказательств по делу.