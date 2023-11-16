Москва, 16 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Развитие спортивной инфраструктуры остаётся одной из приоритетных задач правительства. Работу по созданию новой и модернизации имеющейся спортивной инфраструктуры власти продолжат. Об этом на совещании, посвященное вопросам развития физической культуры и спорта, которое состоялось 16 ноября в павильоне координационного центра правительства на выставке «Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Чернышенко на Международной выставке-форуме «Россия»

Он отметил, что в России 353,5 тыс. спортивных сооружений, и с 2019 года их количество увеличилось более чем на 30 тысяч.

Также участники совещания, участие в котором, в том числе, приняли первый замминистра спорта Азат Кадыров, замминистра спорта Алексей Морозов, а также представители региональных органов власти и профильных организаций, обсудили вопросы гармонизации текущего спортивного законодательства и реализацию федеральных проектов «Спорт-норма жизни», «Развитие физической культуры и массового спорта», «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография» в 2023 году.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента идёт работа по гармонизации программ спортподготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физкультуры и спорта. На сегодня, по его словам, 100% школ, а это более 5 тыс. организаций, получили необходимые лицензии к установленному сроку. Более 11 тыс. спортивных объектов приведены в нормативное состояние и полностью подготовлены для занятий молодых спортсменов

Вице-премьер добавил, что с марта текущего года через портал «Госуслуги» на зачисление в спортивные школы подали более 44 тыс. заявлений, свыше 13 тыс. детей уже зачислены.

«На сегодняшний день целевой показатель поданных заявлений через портал госуслуг составляет 30%. Прошу к 1 сентября следующего года довести долю таких заявлений до 100%», ― поручил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в ходе встречи затронули вопрос налогового вычета за услуги в области физической культуры и спорта. Чернышенко отметил, что за последний год более 178 тыс. человек уже воспользовались правом на оформление вычета за занятия в спортивных организациях, включенных в перечень Минспорта. Со следующего года сумма, с которой будет рассчитываться вычет, увеличат до 150 тыс. рублей.

«Необходимо активно продвигать информацию о применяемых налоговых льготах. Регионам необходимо создать программы мотивации для организаций, присоединяющихся к программе вычета за физкультурно-оздоровительные услуги», ― указал вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, вопросы развития отечественного спорта в октябре обсудили участники XI международного форума «Россия — спортивная держава». Площадка собрала тысячи участников: представителей власти и национальных спортивных федераций, известных атлетов и функционеров. На различных сессиях выступили более 200 спикеров.

Как подчеркнул в ходе выступления на заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта российский лидер Владимир Путин, теме спорта и развития спортивной инфраструктуры придаётся большое значение в стране, внимание этой теме уделяют и на федеральном, и на региональном уровнях.