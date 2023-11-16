Самара, 16 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Самаре по улице бегала голая женщина. Прохожие заметили на её губах пену. Инцидент произошёл на улице Лукачёва, около гимназии «Альтернатива». Женщина кричала, чтобы все убегали. Об этом сообщил самарский портал 63.RU.

Александр Погожев ИА Регнум

Очевидцы происшествия сообщили, что она пыталась попасть в автомобили, в школу и гаражи. Женщину удалось поймать и забрать на скорой помощи в больницу.

Как сообщало ИА Регнум 8 ноября, голый россиянин в Таиланде гулял по улицам и нападал на прохожих. 23-летний мужчина вышел раздетым на улицу в районе Бангламунг. Он пугал прохожих, а в какой-то момент подошёл к паре на скутере, стоявшей у светофора, и напал на людей, ударив водителя.

После этого он начал угрожать правоохранителям, прохожим, журналистам и медикам. Утихомирить россиянина удалось после введения успокоительного.

В тот же день стало известно, что в одном из сочинских отелей голый мужчина устроил дебош с битьём посуды. В полицию поступил звонок администратора о бегающем в голом виде по коридорам постояльце, который стучал в двери, нецензурно ругался и бил посуду.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые поймали буйного гостя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.