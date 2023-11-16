Москва, 16 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд постановил отправить на принудительное лечение фигуранта дела подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева 43-летнего Василия Стрижакова, сообщил ТАСС.

Илья Питалев/РИА Новости Василий Стрижаков

«Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением», — говорится в заявлении суда.

Психолого-психиатрические экспертизы показали, что у Стрижакова бредовое шизофреноподобное расстройство и синдромом зависимости от стимуляторов. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как установили следователи, в подготовке убийства телеведущего участвовали восемь человек, входившие в неонацистскую террористическую организацию «National Socialism/White Power» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При обыске у них нашли пистолеты Макарова, поддельные украинские паспорта, самодельное взрывное устройство, гранату, более тысячи патронов и наркотики.

Один из обвиняемых, Максим Дружинин, 13 ноября на судебном заседании заявил, что Соловьёва хотели убить за то, что он активно поддерживает специальную военную операцию на Украине.