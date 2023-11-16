Вашингтон, 16 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило заявление президента Джо Байдена, вновь назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Об этом 16 ноября сообщил телеканал Sky News Australia.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov

«Госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», — говорится в сообщении.

На кадрах с пресс-конференции американского лидера видно, что Блинкен занервничал уже тогда, когда журналистка задаёт Байдену вопрос о том, продолжает ли он считать китайского лидера «диктатором» после встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. А после того, как президент утвердительно ответил на вопрос, госсекретарь с досадой покачал головой и несколько нервно сжал руки.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября президент США вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором». Он отметил, что считает своего китайского коллегу таковым, потому что тот управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

До этого Байден 20 июня также назвал Си Цзиньпина «диктатором». Тогда американский президент указал на то, что сделал такое заявление из-за того, что председатель КНР якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале 2023 года отклонился от курса китайский аэростат.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 июня назвала крайне ошибочным и безответственным такие слова Байдена. Дипломат подчеркнула, что Пекин решительно выступает против политических манипуляций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать критику Байдена в адрес председателя КНР. Он подчеркнул, что для России в этом случае главным являются настоящая дружба и взаимоуважительные отношения Си Цзиньпина и президента Владимира Путина.