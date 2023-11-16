Краснодар, 16 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае с господдержкой запустят пять импортозамещающих промышленных производств. Соответствующее решение приняла региональная конкурсная комиссия. Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, на реализацию одного проекта будет предоставлено до 300 миллионов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в прошлом году мы ввели уникальную для страны меру поддержки краевых предприятий, — рассказал Руппель. — Финансируем из бюджета региона до 30% затрат индустриальных компаний на создание и развитие импортозамещающих производств». Вице-губернатор Кубани отметил, что в этом году регион направит на финансирование этой меры миллиард рублей. «Предоставляем до 300 миллионов рублей на реализацию одного проекта», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, на заседании комиссия одобрила пять проектов промышленников. В общей сложности на запуск и расширение производств импортозамещающей продукции им предоставят свыше 205 миллионов рублей.

С поддержкой края в Крымском районе строят первый в России завод по производству щелочных батареек. В Краснодаре увеличат производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе Кубани заканчивают строительство завода, где будут изготавливать полимерные компоненты комплектующих картриджных систем. Также в этом районе нарастят выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита. Его применяют в производстве строительных материалов и в других сферах промышленности. В Староминском районе увеличат выпуск комплектующих для сельхозтехники.

Александр Руппель напомнил, что в этом году девяти производителям импортозамещающей промышленной продукции уже одобрили финансирование на общую сумму порядка 700 миллионов рублей. В прошлом 90 миллионов рублей предоставили производителям радиоэлектронной аппаратуры из Краснодара, сельхозтехники и оборудования из Гулькевичского района, лекарственных препаратов из Крымского района.

«В комплексе с другими мерами поддержки промышленности края мы видим положительный эффект, — констатировал он. — За девять месяцев этого года в сравнении с таким же периодом прошлого года почти в 2,4 раза вырос объем отгрузки промышленной продукции предприятий радиоэлектронной промышленности. В 1,4 раза увеличился объем отгрузки лекарств и материалов, применяемых в медицине».