Москва, 16 ноября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. С помощью орбитального аппарата ExoMars Европейского космического агентства учёные впервые в истории смогли наблюдать, как атмосфера Марса светится зелёным цветом, сообщил портал Space.

ESA

«Этот эффект называется свечением воздуха, и он встречается и на Земле», — говорится в материале.

Объясняется, что свечение возникает, когда два атома кислорода объединяются, образуя молекулу кислорода. На Марсе это происходит на высоте примерно 50 км.

Планетолог Жан-Клод Жерар заявил, что эти наблюдения одновременно неожиданны и интересны для будущих путешествий на Марс. Он отметил, что излучение достаточно интенсивное, чтобы его могли наблюдать во время полярной ночи будущие астронавты на орбите или с марсианской поверхности.

Ночное свечение планеты учёные продолжат изучать. Это даст им представление о процессах, происходящих в атмосфере Марса.

Учёные в течение 40 лет подозревали о свечении атмосферы на Марсе, однако впервые это явление удалось понаблюдать только десять лет назад. Затем в 2020 году специалисты наблюдали свечение в видимом спектре при дневном свете. Теперь свечение удалось заметить ночью.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года китайский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» передал на Землю изображения Марса в высоком разрешении. На них специалисты смогли увидеть пыльные бури на поверхности планеты.

В ноябре 2023 года генеральный директор Центра Келдыша (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков заявил, что в России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы и изучению межзвёздного пространства. В аппарате намерены использовать самый мощный плазменный двигатель в мире.