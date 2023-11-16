Санкт-Петербург, 16 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Пожилая жительница Санкт-Петербурга, совершившая поджог чужого автомобиля возле военкомата в центре города, думала, что участвует в спецоперации по задержанию мошенника. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Даже в момент задержания 75-летняя женщина говорила по мобильному телефону с неизвестным собеседником и сообщала ему о происходящем. Она была уверена, что указания ей даёт «сотрудник ФСБ». Она рассказала следователям, что собеседник попросил её помощи в поимке «опасного преступника» ― сотрудника военкомата, который берёт взятки и занимается мошенничеством.

Куратор, у которого, как уточнила пенсионерка, был украинский акцент, приказал поджечь стоявший напротив комиссариата фургон, чтобы выманить предполагаемого злоумышленника. На самом деле автомобиль Volkswagen принадлежал другому мужчине, который в это время пошёл обедать.

Женщину задержали очевидцы преступления и водитель автомобиля, который выбежал на улицу, увидев, что капот его машины охвачен пламенем. При этом пенсионерка продолжала разговаривать с куратором по телефону, пока прибывшие на место полицейские не отобрали у неё мобильный. Она сообщила лжесотруднику ФСБ номер автомобиля, который подожгла, и что её задерживают.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ей грозит до двух лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время участились случаи поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. 10 ноября в Асбесте и Каменске-Уральском в Свердловской области мошенники убедили двух пенсионерок поджечь здания военкомата и поликлиники. В Асбесте очаг возгорания ликвидировал сторож учреждения до приезда МЧС, также мужчина вызвал полицию. У пожилой женщины изъяли канистру с жидкостью и ветошь. Выяснилось, что обеим женщинам звонили люди, которые представились сотрудниками Центробанка, а также ФСБ и судебным приставом.

В тот же день пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат по указанию мошенников, задержали в городе Ельце в Липецкой области. Она облила и подожгла жидкостью для розжига окно первого этажа здания военного комиссариата.

Ещё одна пенсионерка из Жигулёвска в Самарской области попыталась поджечь военкомат, а потом объяснила свои действия просьбой сотрудников полиции.