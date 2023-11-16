Москва, 16 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Участники группы «Би-2» выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего клавишника Николая Плявина. Коллектив назвал его выдающимся музыкантом.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Не стало нашего друга, игравшего на клавишных с 2000 по 2006 год. Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек», — написали рокеры в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой в России экстремистской организации).

Первое знакомство с Плягиным случилось, когда основатели «Би-2» впервые приехали в Россию. Как они отметили, вместе с умершим они записали самые знаковые альбомы. Участники «Би-2» выразили соболезнования родным и близким музыканта.

Как сообщало ИА Регнум, тело Плявина обнаружил его сын, после того как не смог дозвониться до отца. По предварительной информации, смерть наступила 14 ноября.

В последнее время музыкант плохо себя чувствовал, трижды ему вызывали скорую помощь, он жаловался на частые головокружения. Позднее в правоохранительных органах назвали возможную причину смерти — по данным источника, Плявин страдал от почечной недостаточности. Перед смертью он перенёс операцию. Точную причину смерти назовут по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Николай Плявин родился в 1959 году, получил профессиональное музыкальное образование, сотрудничал с Евгением Осиным и Виктором Зинчуком, группой «Дюна». Выступал также с братом Александром Плявиным, умершим в 2014 году, который играл на бас-гитаре в «Би-2» с 2002 по 2006 год.