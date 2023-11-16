Москва, 16 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Российская балерина Илзе Лиепа не собирается меняться из-за того, что ей грозит лишение литовского гражданства. Об этом она заявила 16 ноября на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Pavel Kashaev/Global Look Press Илзе Лиепа

Она подчеркнула, что не может в такое время не говорить, что любит свою страну и поддерживает президента Владимира Путина.

«И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я же не могу измениться», — сказала Лиепа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября в МВД Литвы сообщили, что начали процедуру по лишению гражданства Лиепы за публичную поддержку специальной военной операции российской армии на Украине. В министерстве назвали её высказывания дискредитацией литовского государства. Ведомство направило запросы, чтобы эксперты дали оценку заявлениям балерины.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе ИА Регнум заявил, что в Европе «забывают» о правах человека и демократических свободах, когда дело касается тех, кто адекватно относятся к русским и русской культуре. По его мнению, если был в Литве было адекватное руководство, оно бы гордилось такими гражданами как Лиепа.