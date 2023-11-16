Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ. В прошлом женщина работала в государственном учреждении. Об этом сообщили «Интерфаксу» в областном управлении ФСБ.

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В частности, с мая 2018 года подозреваемая сделала порядка 60 переводов на украинские банковские счета, которые использовали для финансирования ВСУ. В общей сложности она перевела свыше 330 тыс. рублей.

В ФСБ отметили, что ростовчанка осознавала, что её пожертвования шли на приобретение обмундирования и амуниции, а также на снабжение конкретных украинских подразделений. В то время на Украине ВСУ проводили так называемую «АТО» — карательную операцию в Донбассе.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена). Её могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Суд арестовал подозреваемую на время следствия.

ИА Регнум сообщало, что в октябре хабаровчанина Александра Вечирко обвинили в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту. С использованием криптовалютных инструментов он перевёл личные денежные средства через третьих лиц, проживающих на Украине, на счёт иностранного благотворительного фонда для нужд ВСУ.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов со сбором средств для украинских ВС. Закон установил новые нормы, согласно которым блокировке подлежат ресурсы с предложениями о сборе денег для противников России в условиях военных действий и контртеррористических операций. Также блокировать будут ресурсы, указывающие способы финансирования.