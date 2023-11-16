Женщина погибла от удара молнии на пляже в Колумбии
Картахена, Колумбия, 16 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В результате удара молнии на пляже в Ла-Бокилье на севере Картахены в Колумбии погибла женщина. Об инциденте 15 ноября сообщило издание El espectador.
Видеозапись трагического инцидента, который произошёл днём 14 ноября, засняли камерами видеонаблюдения на пляже.
На кадрах видно, как женщину, которая стоит на пляже, с неба ударяет молния, и она падает. Приблизившейся к ней в этот момент мужчина также упал, однако затем пришёл в себя.
Как сообщало ИА Регнум, 7 августа женщина погибла от удара молнии во время грозы в Свердловской области. Она с сестрой спряталась в лесу от дождя под деревом, в которое ударила молния. Вторая женщина тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива и ей даже не потребовалась госпитализация.
В июле в группу туристов, совершавших восхождение на пик Звёздный в природном парке Ергаки, попала молния. В результате одна женщина погибла на месте и ещё двое мужчин пострадали.