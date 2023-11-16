Картахена, Колумбия, 16 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В результате удара молнии на пляже в Ла-Бокилье на севере Картахены в Колумбии погибла женщина. Об инциденте 15 ноября сообщило издание El espectador.

Patrick Pleul/Global Look Press

Видеозапись трагического инцидента, который произошёл днём 14 ноября, засняли камерами видеонаблюдения на пляже.

На кадрах видно, как женщину, которая стоит на пляже, с неба ударяет молния, и она падает. Приблизившейся к ней в этот момент мужчина также упал, однако затем пришёл в себя.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 августа женщина погибла от удара молнии во время грозы в Свердловской области. Она с сестрой спряталась в лесу от дождя под деревом, в которое ударила молния. Вторая женщина тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива и ей даже не потребовалась госпитализация.

В июле в группу туристов, совершавших восхождение на пик Звёздный в природном парке Ергаки, попала молния. В результате одна женщина погибла на месте и ещё двое мужчин пострадали.