Варшава, 16 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Польше создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба от России и Германии. С соответствующим заявлением в соцсети X (ранее Twitter) обратился заместитель главы министерства иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, парламентская группа займётся оценкой суммы компенсации, «причитающейся» Польше от России за ущерб, якобы причинённый во время Второй мировой войны. В эту группу вошёл лидер партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Варшава потребовал от Берлина 6,2 триллиона злотых, что эквивалентно $1,3 триллиона, в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Германия отказывалась обсуждать этот вопрос.

С мая этого года Польша заявила о требованиях репараций и к России. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал, что власти займутся этим вопросомпосле того, как достигнут успеха с Германией.

3 ноября заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Варшаве зеркальным ответом, если та посмеет требовать какие-либо репарации от Москвы. Он отметил, что у России есть достаточно обширный список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить.

Президент России Владимир Путин в ответ на претензии Варшавы назвал западные территории нынешней Польши подарком Сталина. Он напомнил, что в 1920–1930-е годы в так называемых Восточных кресах Польши (территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы) проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур и православия.

Закончилось это национальной трагедией 1939 года, когда Польшу бросили западные союзники на попрание Германией, добавил президент. В то время Польша фактически утратила свою независимость и государственность. Её удалось восстановить в огромной степени благодаря Советскому Союзу и лично Иосифу Сталину, резюмировал Путин.