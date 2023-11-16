Астана, 16 ноября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Казахстане проживает 20 млн человек. Об этом 16 ноября сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Астана. Казахстан

«Численность населения Казахстана достигла 20 млн! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием», ― написал глава государства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что счастливая семья является фундаментом благополучия нации и устойчивого прогресса страны. Токаев заверил, что власти продолжат работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.

По информации пресс-службы Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, такой показатель в стране зафиксировали утром 14 ноября, когда в республике родились пятеро детей. Они стали 20-миллионными гражданами страны. Три мальчика и три девочки появились на свет в Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях, а также в областях Улытау и Жетысу.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 1 июля 2022 года, население Казахстана составило 19,246 млн человек, что на 236 тыс. или на 1,2% больше, чем годом ранее. По данным Бюро национальной статистики, естественный прирост населения республики в сравнении с показателями 2021 года снизился с 139,7 тыс. человек до 128,9 тыс.

В 1991 году, когда Казахстан стал независимой республикой, численность населения страны составляла 16,4 млн человек. с этого времени население страны выросло на 22,3%.

Глава департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» Дмитрий Шумеков заявил, что число жителей Казахстана к 2030 году вырастет до 20,8 млн человек при негативном сценарии и до 21,5 млн человек при позитивном.