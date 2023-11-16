Варшава, 16 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Общие настроения на Украине свидетельствуют о том, что инициатива в конфликте на полностью на стороне России. Об этом 16 ноября написало издание Newsweek Polska.

Angelo Carconi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министра Италии Джорджи Мелони

По мнению авторов материала, Украине в сложившейся на сегодня ситуации остаётся только рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. Речь, в частности, идёт о том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке перестал оттягивать на себя внимание мирового сообщества, Джо Байдена переизбрали президентом США и у западных союзников не наступила усталость от помощи Киеву.

При этом Украина полностью зависит от Запада и уже начала терять его поддержку, отмечается в статье. В качестве примера авторы привели недавние слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о нарастании в Европе усталости от украинского конфликта на фоне призыва республиканцев в США прекратить оказывать помощь Киеву.

В это же время с линии боевого соприкосновения на Украине приходят плохие новости — командиры ВСУ отказываются подчиняться прямым приказам, а украинские призывники, которых Киев любыми способами пытается отправить в армию, покидают страну, добавило издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 16 ноября, газета Financial Times написала, что в мире всё больше сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки Киева, из-за его желания продолжать конфликт с Россией. Издание отметило, что теперь у мировой общественности всё чаще появляется вопрос, когда закончится конфликт на Украине, а не о том, на каких условиях это произойдёт.

Китайская газета Global Times 15 ноября сообщила, что страны Евросоюза устали от оказания военной поддержки Киеву и это может заставить их искать компромисса с Россией в конфликте на Украине. Эксперты издания отметили, что европейские страны пересмотрели свою позицию по конфликту на фоне разногласий в вопросе о поддержке Киева путём сокращения собственного бюджета.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию. Он уточнил, что этот вариант предусматривает полное освобождение страны от интервенции стран Запада.