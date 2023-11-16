Москва, 16 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации. Как следует из публикации на официальном сайте автопроизводителя, она превысила 2 млн рублей.

Владимир Гердо/ТАСС LADA Vesta SW Cross

Универсал Lada Vesta SW имеет четыре комплектации, цены которых разнятся в зависимости от наполнения. В базе все модели оснащены светодиодной оптикой, подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и кнопочным запуском. Начинаются цены с 1,63 млн рублей. Версия SW Life стоит 1,7 млн рублей и помимо прочего укомплектована подогревом сидений, мультимедийной системой с дисплеем, многофункциональным рулём и ручками дверей и зеркалами в цвет кузова.

Универсал в комплектации Techno продаётся за 1,9 млн рублей и дополнительно к уже имеющимся у предыдущих версий опциям имеет боковые подушки безопасности, цифровую комбинацию приборов и мультимедийной системы, подсветку салона, в том числе передних мест входа-выхода, и чёрные корпуса зеркал. Версии со 106-сильным двигателем появились у Vesta SW Cross: Life — 1 853 900 рублей, Enjoy — 1 921 900 рублей, Techno — 2 033 900 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре продажи «АвтоВАЗа» увеличились в годовом выражении в 1,8 раза. В штучном выражении к августу они составили 36,2 тыс. автомобилей. Самой продаваемой осталась Lada Granta (19,9 тыс. машин), затем Vesta (7,3 тыс.), Niva Travel (4,3 тыс.) и Niva Legend (4 тыс.). За девять месяцев 2023 года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. машин — на 96% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом, как стало известно 13 ноября, средняя цена на новый отечественный автомобиль за год снизилась на 3,8%. Эксперты выявили снижение с мая по октябрь. Средняя стоимость отечественного автомобиля составила 1 092 901 рубль. Самой востребованной стала Lada Niva Legend, средняя цена которой увеличилась на 3% относительно периода май–октябрь 2022 года и составила 846 900 рублей.