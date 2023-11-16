Москва, 16 ноября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков провёл брифинг по текущим и будущим международным мероприятиям с 80 военными атташе из 54 стран. Об этом сообщили 16 ноября в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков

«В ходе брифинга главком довёл информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества», — заявили в ведомстве.

Аналогичные встречи проводятся один раз в два года, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил военное сотрудничество с командующим сухопутными войсками Ирана бригадным генералом Киюмарсом Хейдари. Стороны коснулись двусторонних военных и военно-технических вопросов и обменялись мнениями по теме безопасности. Во время встречи Фомин отметил общий настрой сторон на углубление диалога и дальнейшее развитие контактов в оборонной сфере.