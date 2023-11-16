Москва, 16 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал издателя игры PUBG Mobile на миллион рублей за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили 16 ноября в судебном участке мирового судьи № 422.

Rafael Henrique/Global Look Press

«Суд признал виновной компанию Proxima Beta по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа», — сообщили в суде.

Сингапурскую компанию Proxima Beta оштрафовали за невыполнение обязательства о локализации персональных данных россиян в базах данных на территории России. Компании суд назначил минимально возможный штраф, предусмотренный этой нормой закона.

При этом представители Proxima Beta заявили, что компания вину признала. К 1 ноября нарушения устранили и данные россиян локализовали.

Как сообщало 14 ноября ИА Регнум, суд в Москве оштрафовал компанию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей.

Закон «О персональных данных» обязывает иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории страны. Требование применяется к компаниям, которые не имеют физического присутствия в стране.