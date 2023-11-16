Воронеж, 16 ноября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Поставки снарядов с обеднённым ураном киевскому режиму привели к тому, что радиационный след с территории Украины дошёл до Великобритании, заявил 16 ноября на совещании секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии — как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины», — сказал он.

Он напомнил, что эти снаряды поставили для ВСУ сами британцы. После того как склады с этими боеприпасами уничтожили, в Европе наблюдают рост уровня радиации. Патрушев также подчеркнул, что Россия не раз предупреждала об опасности поставок Киеву снарядов с обеднённым ураном, так как это нанесёт вред здоровью людей и природе и на Украине, и в европейских странах.

Глава Совбеза подчеркнул, что западные элиты не беспокоятся даже за безопасность сограждан.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров в марте, комментируя заявление минобороны Великобритании о решении поставлять на Украину снаряды с обеднённым ураном, указал на опасные последствия от применения этих боеприпасов. Он напомнил, что США использовали такие снаряды в Ираке и Югославии, после чего там начался всплеск онкологических заболеваний.

Минобороны России 23 сентября сообщило об уничтожении на территории Украины складов со снарядами с обеднённым ураном, поставленными Западом.