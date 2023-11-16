Ставрополь, 16 ноября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Причиной смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги стало отравление угарным газом. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Как выяснилось, в частном доме в посёлке Анджиевском Минераловодского городского округа, где проживали пенсионеры, была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением, которая при отключении света в населённом пункте дала сбой.

«При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло», ― пояснил собеседник агентства.

Дом наполнился газом, и супруги задохнулись. Подача газа прекратилась только после того, как возобновили подачу электроэнергии.