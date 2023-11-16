Москва, 16 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Музыкант и продюсер, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров 16 ноября прокомментировал сообщения о том, что он якобы тайно переехал из России в Германию.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Я никуда [из России] не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — сказал он в беседе с ТАСС.

В СМИ 15 ноября появились сообщения о том, что Шнуров приобрёл в Германии жильё и перевёз туда свои личные вещи. Отмечалось, что семья музыканта вместе с ним уже «почти живёт» в ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта музыкант также опровергал слухи о своей эмиграции. Шнуров отметил, что не намерен покидать Россию. Он добавил, что не имеет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из стран Европы для того, чтобы эмигрировать.