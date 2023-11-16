Лондон, 16 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В мире наблюдается всё больше сомнений по поводу необходимости дальнейшей поддержки Украины из-за желания Киева продолжать конфликт с Россией. Об этом 16 ноября написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кто реально верит в то, что Киев сможет «вернуть» территории?» — задался вопросом автор материала.

По его словам, после обострения конфликта на Ближнем Востоке у мировой общественности всё чаще возникает вопрос, когда завершится конфликт на Украине, а не о том, на каких условиях это произойдёт.

Теперь в мире уверены, что главным препятствием на пути к миру на Украине являются Запад и Киев, а вовсе не Москва, заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября китайская газета Global Times написала, что страны ЕС устали от оказания военной поддержки Киеву, что может вынудить их к поиску компромисса с Москвой в украинском конфликте. Эксперты отметили, что среди стран — членов союза существует разногласие в вопросе о поддержке Киева путём сокращения своего бюджета. Это заставило их пересмотреть позиции по украинскому конфликту.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что Украина не может позволить себе заморозить конфликт с Россией. Он также высказал мнение, что военные действия нужно закончить на условиях Киева.

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что Украине придётся смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию». По его словам, это необходимая мера, которая не понравится Западу и Киеву.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение страны от интервенции Запада.