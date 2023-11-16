Москва, 16 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Актёр Павел Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве. Он рассказал, что подал иск в суд на деловых партнёров, с которыми занимался криптобизнесом, и добавил, что его самого ввели в заблуждение. Об этом он рассказал «Газета.ru».

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

«Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идёт следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — заявил актёр.

Один из его адвокатов Александр Аронов также рассказал, что Деревянко никого не обманывал. В рамках расследования он признан потерпевшим, добавил защитник. Он назвал не соответствующей действительности информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Деревянко.

«Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули Николенко и Мулузян. <…> Предварительное следствие не окончено. Информация о том, что в отношении Павла возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности. Поданные гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов», — поделился информацией адвокат.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, в отношении актёра Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна подал иск предприниматель из Москвы Сергей Николенко. Он заявил, что заключил с обоими три договора займа на сумму более одного миллиона рублей в период с сентября 2022-го по май 2023 года. Бизнесмен сказал, что не получил назад вложенные средства, поэтому требует привлечь Деревянко и Мулузяна к ответственности по статье о мошенничестве.

Второй адвокат актёра Деревянко Евгений Розенблат рассказал, что его подзащитный никого не обманывал, а сам стал жертвой своего теперь уже бывшего партнёра и подавшего иск бизнесмена. Артист вложил деньги в криптобизнес Мулузяна, получил дивиденды. После этого он решил учредить с ним совместную компанию. Актёр подписал очередное соглашение, после этого Мулузян также подал иск с требованием вернуть ему 45 млн рублей за якобы финансовые махинации.